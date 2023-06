Moro diz que ‘não vê com bons olhos’ a indicação pessoal de Lula para o STF

O senador e ex-juiz da Operação Lava Jato Sergio Moro (União-PR), falou, em entrevista à Globonews, sobre a sabatina que ocorre no Senado com o advogado Cristiano Zanin, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Não vou adiantar meu voto porque isso será formado na sabatina, mas claro que não vejo com bons olhos uma indicação pessoal do presidente”, afirmou Moro. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado realiza às 10h desta quarta-feira (21) a sabatina de Cristiano Zanin, indicado para o cargo de ministro do STF por Lula, na vaga decorrente da aposentadoria de Ricardo Lewandowski.