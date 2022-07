Moro comemora pesquisa que mostra forte potencial de votos para sua esposa

O ex-juiz Sérgio Moro comemorou em sua conta no Twitter o resultado de uma pesquisa feita pelo União Brasil, que aponta a possibilidade de 21,5% dos eleitores de São Paulo votarem em sua esposa Rosângela Moro para deputada federal pelo Estado.

Em sua postagem, Moro compartilhou uma reportagem sobre a pesquisa com os dizeres “Grande dia”.

Moro é atualmente candidato ao Senado pelo União Brasil no Paraná, após ter deixado sua carreira de juiz federal para se tornar ministro do governo Bolsonaro. No Judiciário, ele se notabilizou pela atuação que teve na Operação Lava Jato e, principalmente, com a condenação do ex-presidente Lula, atual líder nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República.