Sergio Moro aceita convite para ser ministro da Justiça

O juiz federal Sergio Moro, da Operação Lava Jato, aceitou nesta quinta-feira (1º) o convite para assumir o Ministério da Justiça no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). A decisão foi anunciada após reunião entre os dois na manhã de hoje na casa de Bolsonaro, no Rio de Janeiro.

Em nota, o juiz Sergio Moro ressalta que aceitou o convite para “implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado” no País. Segundo ele, a Operação Lava Jato não será prejudicada e continuará a atuar com os “valorosos juízes locais”.

Sergio Moro também afirmou que irá se afastar desde já das audiências da Operação. Na semana que vem, o juiz federal deverá conceder uma coletiva de imprensa.

Confira a nota divulgada pelo juiz Sérgio Moro: