Moreira Franco deixa Unidade Prisional da Polícia Militar em Niterói

Quatro dias após ser preso, o ex-ministro Moreira Franco deixou nesta noite de segunda-feira, 25, a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, no Grande Rio. Ele saiu em carro particular do local.

O ex-ministro foi preso na última quinta-feira, 21, por ordem do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Descontaminação.