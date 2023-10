Moreira Alves, ministro aposentado do STF, morre aos 90 anos

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) José Carlos Moreira Alves morreu nesta sexta-feira, 6, aos 90 anos de idade. Ele atuou na Corte Constitucional por quase 28 anos, de 1975 a 2003, e foi indicado pelo presidente militar Ernesto Geisel.

Desde o dia 23 de setembro, o ministro estava internado em um hospital particular em Brasília. Ele morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. O velório será neste sábado, 7, das 9h às 13h, no Salão Branco do Supremo.

O falecimento de Moreira Alves ocorreu um dia depois da Constituição de 1988 completar 35 anos. O marco se relaciona com a carreira do ministro porque, no dia 1º de fevereiro de 1987, ele instalou a Assembleia Nacional Constituinte, de onde saiu a atual Carta Magna. Na época, Moreira Alves era o presidente do Supremo.

Natural da cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, Moreira Alves começou a carreira como advogado e desempenhou várias funções no Ministério da Justiça. Ele foi chefe de gabinete do ministro de 1970 a 1971 e esteve envolvido na elaboração de projetos de reforma para os códigos Civil e de Processo Penal.

Ele migrou para a carreira do Ministério Público ao ser nomeado procurador-geral da República, em 1972, por Emílio Médici, também presidente da ditadura militar. Moreira Alves ficou na função até 1975, quando Geisel o indicou ao Supremo para substituir o ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello.