Moraes pede que PL abranja pedido de invalidação das urnas ao 1º turno

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, pediu que o PL abranja o pedido de invalidação de urnas eletrônicas com suposto mau funcionamento para o primeiro turno. Em petição enviada à Corte eleitoral nesta terça-feira, 22, o partido aponta supostas inconsistências nas eleições e pede que sejam tomadas medidas “práticas e jurídicas” apenas em relação ao resultado do segundo turno.

“As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”, determinou Moraes.