Moraes: Judiciário seguirá no combate a ‘discursos de ódio, mentiras e loucuras’

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou na noite desta sexta-feira, 10, que a Justiça Eleitoral mantém o combate aos atos antidemocráticos ao Estado de Direito e aos “covardes ataques às instituições” após as eleições presidenciais do ano passado. Moraes disse ainda que o Judiciário continuará atuando de maneira séria, imparcial e firme, “os discursos de ódio, mentiras e loucuras de alguns setores da nossa sociedade”.

“A Justiça Eleitoral continua se preparando para combater atos antidemocráticos ao Estado de Direito, covardes ataques, violências às instituições, à Justiça Eleitoral e aos seus membros. A Justiça Eleitoral continuará atuando de maneira séria, imparcial e firme, os discursos de ódio, mentiras e loucuras de alguns setores da nossa sociedade”, afirmou.

O ministro ressaltou que a Justiça não vai admitir “qualquer ferimento à Democracia do Brasil”.

“O Brasil deve voltar a ser um país de diálogo, respeito e paz. As consequências do ódio e da violência são o vazio e a mágoa. Extremistas violentos são vazios e para o vazio voltarão. No pleito de 2022, a desinformação perdeu. As fake news perderam. Não foram derrotadas definitivamente, mas perderam. A democracia e o respeito ao Estado de Direito venceram”, disse.

Moraes participou da solenidade de entrega de medalhas honoríficas no Palácio da Democracia, futura sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), no Centro do Rio.

O presidente da Corte Eleitoral fluminense, desembargador Elton Leme, entregou a Medalha do Mérito Eleitoral e a Medalha Comemorativa dos 90 anos da Justiça Eleitoral para “pessoas que prestaram relevantes serviços à Justiça Eleitoral, à cultura jurídica eleitoral e à democracia”. Vinte e sete pessoas foram agraciadas.