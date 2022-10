Moraes fala em ‘união das instituições’ na defesa do processo eleitoral

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, visitou o local em que é realizado o teste de integridade das urnas com participação de eleitores, a pedido das Forças Armadas, e defendeu a União das instituições do Judiciário em prol das eleições deste ano. “A presença de todas essas instituições demonstra essa união entorno das eleições gerais de 2022?, disse Moraes. “A justiça eleitoral reafirma a segurança, a transparência e a integridade das urnas eletrônicas”, completou.

A visita ao local de teste proposto pelos militares reuniu um pelotão de autoridades, como presidente em exercício do tribunal de contas da união (TCU), Bruno Dantas, e o corregedor nacional da Justiça Federal, ministro Luiz Felipe Salomão. A cerimônia ainda contou com a presença dos presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, e da Associação de Magistrados do Brasil (AMB), Renata Gil. Ministros do TSE como Benedito Gonçalves e Sérgio Banhos também acompanharam a testagem. O vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet Branco, representou o Ministério Público na visitação.

Moraes afirmou ainda que “qualquer que seja o resultado, a grande vencedora das eleições de hoje será a sociedade brasileira”. No teste realizado no DF, seis urnas são submetidas a teste. O procedimento está sendo acompanhado por dois militares, auditores da Controladoria Geral da União (CGU) e representantes de entidades da sociedade civil e observadores internacionais.