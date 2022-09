Moraes fala em estreitar laços com polícias para garantir eleição segura

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, reuniu-se na tarde da última terça-feira, 20, com chefes das Polícias Civis para discutir a segurança nas eleições. Na ocasião, “reforçou a importância do estreitamento de laços com as polícias”, informou comunicado do tribunal.

Participaram da reunião 21 delegados-gerais da Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal e 6 representantes dos Estados. A ata da reunião destaca a possível criação de um Núcleo de Inteligência para troca de informações entre o TSE e as Polícias Civis, com indicação de um membro para cada região do País. Outro ponto discutido foi a “absoluta atenção” para a segurança de eleitores e de todos os envolvidos nas eleições.

Na reunião entre Moraes e as Polícias Civis também foram abordadas a restrição e fiscalização do porte de armas e do uso do celular nas cabines eleitorais. O TSE já publicou resoluções definindo que porte de armas junto às seções eleitorais será proibido de 48h antes do pleito até 24h depois, e que eleitores deverão deixar o celular com o mesário durante o momento da votação. O descumprimento de ambas as regras configura crime eleitoral.

Durante a reunião, os delegados informaram que têm mantido contato com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para tratar das questões de segurança e informaram que as polícias atuarão em regime de plantão. De acordo com o comunicado do TSE, uma das principais preocupações apresentadas foi o aumento do número de armas em circulação no País.

Moraes já se reuniu em agosto com os comandantes das Polícias Militares, com quem discutiu pontos parecidos. Um núcleo de inteligência com integrantes do TSE e do CNCG (Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares), debatido na ocasião, foi criado em 30 de agosto.