Moraes encontra advogados das campanhas de Lula e Bolsonaro e pede ‘civilidade’

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, está em reunião neste quinta-feira (20) com os advogados de presidenciáveis Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pedir “mais civilidade nas redes sociais” das campanhas no segundo turno. Moraes anunciou a reunião mais cedo, durante a sessão plenária.

O ministro disse que houve um aumento na veiculação de desinformação e “maior agressividade” no segundo turno. Durante a sessão, a Corte aprovou por unanimidade uma resolução que amplia os poderes do TSE para combater fake news.

Agora, Moraes poderá determinar a exclusão de conteúdos idênticos a publicações que o tribunal já mandou remover. Os ministros também decidiram proibir a veiculação de propaganda eleitoral paga de 48h antes das eleições até 24h depois.