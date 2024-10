Moraes diz que X pagou multas de R$ 28,6 milhões em conta errada e determina transferência

Em nova decisão sobre o X, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a plataforma depositou os R$ 28,6 milhões em multas em uma conta incorreta, na Caixa Econômica Federal.

Ele determinou a transferência imediata do valor para a conta vinculada ao processo, do Banco do Brasil.

O ministro também intimou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que se manifeste sobre a liberação do X após a plataforma efetuar o depósito na conta correta.