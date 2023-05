Política Moraes diz que Lula já nomeou Floriano Marques Neto e André Tavares para vagas no TSE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), informou ao fim da sessão plenária de hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já escolheu os dois juristas que ocuparão as vagas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): Floriano Marques Neto e André Tavares, ambos professores de Direito na Universidade de São Paulo (USP).

Lula deixou de fora as duas mulheres que também faziam parte da lista quádrupla encaminhada a ele nesta tarde: a advogada do PT Edilene Lôbo, e a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia (OAB-BA), Daniela Borges.

As vagas foram abertas com a saída dos ministros Carlos Horbach e Sérgio Banhos na semana passada. Nesta semana, todos os quatro escolhidos procuraram ministros do STF para fazer campanha pela indicação.

O nome de Marques Neto era defendido nos bastidores por Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Embora a tradição seja “promover” ministros substitutos à condição de titular, a ministra Maria Claudia Bucchianeri foi preterida na disputa.

Horbach, que tinha direito a ocupar sua cadeira por mais dois anos, decidiu não disputar. Ambos não contavam com o apoio de Moraes.