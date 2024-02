Moraes determina realização de audiência de custódia de Valdemar Costa Neto nesta sexta às 15h

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a realização de audiência de custódia do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, às 15 horas desta sexta-feira (9) na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal. Valdemar foi preso em flagrante na quinta-feira, 8, por porte ilegal de arma e também é alvo de da PF por participação de tentativa de golpe em 2022. Moraes também designou audiências de custódia para os demais presos na operação realizada nesta quinta pela PF: Filipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o major do Exército Rafael Martins de Oliveira.