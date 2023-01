Moraes determina prisão do ex-comandante da PM e de Anderson Torres

Medida adotada pelo ministro do STF é referente aos atos antidemocráticos praticados no último domingo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta terça-feira (10) a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, e do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres.

Coronel Fábio Augusto Vieira era o responsável pela tropa que atuou durante os atos antidemocráticos contra o Congresso, o Palácio do Planalto e a Suprema Corte, no domingo.

Anderson Torres teve a prisão pedida pelo STF nesta terça-feira – Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / ABr

Vieira não está mais no comando da corporação. Ele foi exonerado na segunda-feira (9) pelo interventor nomeado para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretar intervenção federal na segurança pública do DF.

Além disso, foi decidido o afastamento do governador Ibaneis Rocha pelo prazo de 90 dias, também determinado por Moraes.

Em relação a Torres, a polícia foi até a casa dele nesta segunda, mas não sabia se ele estava no local, visto que, no início da semana, ele teria afirmado que estava de férias nos Estados Unidos.