Política Moraes autoriza PF a continuar investigação do presidente da CPI do MST

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal (PF) a dar continuidade às investigações contra o deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), presidente da CPI do MST, por suspeita de ter incentivado atos golpistas em Brasília e no Rio Grande do Sul.

A notícia-crime contra Zucco foi enviada pelo Ministério Público Federal ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Como o deputado, eleito em 2023, passou a ter prerrogativa de foro, o caso foi enviado ao STF. A decisão de Moraes é da última quarta-feira, 17.

Na tarde de nesta terça-feira, 23, no primeiro dia da CPI, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) começou a ler uma notícia sobre a investigação. Zucco cortou seu microfone e interrompeu sua fala.