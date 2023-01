Moraes atende Pacheco e libera redes do senador Alan Rick

A pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes liberou as redes sociais do senador Alan Rick (União-AC). Pacheco havia enviado ofício a Moraes pedindo a reconsideração da medida cautelar que determinou o bloqueio das redes do senador por incentivo aos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.

Pacheco sustentou que Rick não expressou adesão aos atos, somente manifestou preocupação com a situação de crianças e pessoas idosas detidas.

O ministro disse que, ao analisar a situação do parlamentar, viu que houve a cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral e a incentivar a realização de atos antidemocráticos”. Moraes manteve, no entanto, a exclusão de postagens consideradas irregulares.

O apelo de Pacheco foi visto por Moraes como demonstração de “empenho com a defesa da Ordem Democrática e do Estado de Direito”.