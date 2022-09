Modalmais/AP Exata: Bolsonaro tem melhor proveito no ‘pós-debate’

Nova rodada da pesquisa do Modalmais, em parceira com a AP Exata, avalia que o ‘pós-debate’ foi mais positivo para o presidente Jair Bolsonaro (PL) do que para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a militância bolsonarista atuando em peso nas redes, trechos em que Lula comenta sobre corrupção e partes em que ele foi atacado foram os mais disseminados nas redes.

“A militância petista não reagiu à altura e lamentou o fraco desempenho de Lula, permitindo um maior domínio narrativo das vozes governistas”, diz trecho do levantamento.

Segundo a pesquisa, o governo segue melhorando a sua imagem desde janeiro e “a semana termina com saldo positivo e com a consolidação da imagem do presidente, que conseguiu superar as críticas da oposição”.

O levantamento mostra que a avaliação positiva do governo aumentou 0,2%, para 32,7%. O porcentual de pessoas que avaliam a gestão como ruim se manteve igual ao da última semana, com 48,3%. O índice regular caiu 0,2%, para 19%.