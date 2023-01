Política Ministros e presidentes do Congresso participam de reunião com Lula com STF

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente em exercício do Senado, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), participam de reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com ministros do Supremo Tribunal Federal. O encontro de Lula com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e os ministros Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso ocorre na manhã desta segunda-feira no Palácio do Planalto, após os atos antidemocráticos e invasões que ocorreram na sede dos Três Poderes ontem em Brasília.

Também acompanham Lula na reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na sequência, Lula deve se reunir com o ministro da Defesa e com os comandantes das Forças Armadas.