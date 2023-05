Política Ministros do TSE nomeados por Lula tomam posse no dia 30/05

Os dois novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tomam posse na próxima terça-feira, 30, às 19h. Floriano Marques e André Tavares foram nomeados ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poucas horas após receber do Supremo Tribunal Federal (STF) uma lista quádrupla.

Marques é próximo ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e Tavares já é ministro substituto na Corte eleitoral. Ambos são professores de Direito na Universidade de São Paulo (USP).

As vagas foram abertas com a saída dos ministros Carlos Horbach e Sérgio Banhos na semana passada.

Lula deixou de fora as duas mulheres que também faziam parte da lista: a advogada do PT Edilene Lôbo, e a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia (OAB-BA), Daniela Borges.