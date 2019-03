Ministro Vélez Rodríguez anuncia mais uma demissão no MEC

Pelo Twitter, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, anunciou a saída do secretário executivo Luiz Antonio Tozi da pasta. Segundo o ministro, Tozi será substituído por Rubens Barreto da Silva, que ocupava o cargo de Secretário Executivo Adjunto.

“Dando sequência às mudanças necessárias, agradecemos a Luís Antônio Tozi pelo empenho de suas funções no MEC e transferimos sua missão de Secretário Executivo a Rubens Barreto da Silva, que ocupava o cargo de Secretário Executivo Adjunto”, escreveu Vélez Rodríguez.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, nos últimos dias Vélez deixou os seguidores do escritor Olavo de Carvalho de lado e passou a se aconselhar com seus ex-alunos e com Tozi, que foi diretor do Centro Paula Souza, administrador das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) em São Paulo.

O grupo de Tozi defende o foco do MEC em políticas educacionais de evidência comprovada e o abandono do discurso ideológico. “Olavistas”, por sua vez, dizem que o grupo é “tucano”, ou seja, alinhado ao PSDB, e não segue as ideias de Bolsonaro. Os técnicos rivalizam com outros dois segmentos dentro do MEC, o de seguidores de Olavo e o de alguns militares.

Nesta terça, Vélez Rodríguez teve mais uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Diante da crise no MEC, foi a terceira reunião seguida que os dois tiveram desde o final de semana.

Mais cedo, antes do encontro, Bolsonaro garantiu que Vélez Rodríguez continua no comando da pasta, mesmo após divergências com Olavo. Lembrado que filósofo Olavo de Carvalho foi ao Twitter criticar o ministro e até mesmo pedir a sua demissão, Bolsonaro disse: “Eles estão se entendendo”. “Não precisa sair (o ministro)”, completou.

“Teve um probleminha com o primeiro homem dele, mas está tudo resolvido”, disse o presidente numa referência a Vélez. “Eu tenho seis filhos e tenho problema de vez em quando. Imagine com 22 ministros”, afirmou. “Eu tenho cinco filhos”, corrigiu logo em seguida, sorrindo e admitindo ter sido traído pela memória.