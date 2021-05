Política Ministro Queiroga nega relação com administração do hospital da família

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse não ter qualquer relação com hospital da família, o qual, segundo site O Antagonista, teria sido reativado após receber recursos públicos. De acordo com a reportagem, o Hospital Santa Paula, em João Pessoa (PB), fechou em 2012 por problemas financeiros. A unidade entretanto, foi reativada no ano passado, após receber R$ 2,5 milhões do governo da Paraíba para servir de atendimento a pacientes acometidos pela covid-19. O imóvel teria chegado a figurar entre anúncios de venda por R$ 47 milhões porém os avisos foram tirados do ar.

“Meu sogro tinha um hospital chamado Hospital Santa Paula, esse hospital estava alugado ao Estado da Paraíba, já algum tempo, muito antes de eu assumir a minha condição de ministro”, declarou Queiroga à CPI da Covid no Senado durante depoimento esta tarde. “Não tenho nenhum tipo de relação com a gestão do hospital, de tal sorte que a informação que eu posso lhe dizer é essa”, respondeu o ministro ao relator da Comissão, o senador Renan Calheiros (MDB-AL).