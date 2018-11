Ministro extraordinário Onyx Lorenzoni deve iniciar trabalhos nesta tarde

Nomeado na manhã desta segunda-feira, 5, ministro de Estado extraordinário, o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) deve chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, à tarde para acompanhar os trabalhos da equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Segundo Lorenzoni, a ideia é fazer um reconhecimento da situação e preparação para chegada de Bolsonaro à Brasília na terça-feira (6). Lorenzoni já foi escolhido por Bolsonaro para ocupar a chefia da Casa Civil do novo governo.

Além dele, o tenente-coronel Marcos Pontes, futuro ministro da Ciência e Tecnologia também deve comparecer ao CCBB à tarde.

A expectativa é que ainda nesta segunda também sejam nomeadas 22 pessoas dos 50 nomes que poderão integrar a equipe da transição. A nomeação desses 22 nomes foi anunciada semana passada por Lorenzoni.

Os nomes também serão publicados no Diário Oficial da União (DOU). O grupo trabalhará com servidores do governo de Michel Temer, designados para este período, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.