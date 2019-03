Ministro do Turismo confirma que aceitou exoneração da presidente da Embratur

Em nota, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, confirmou a exoneração da presidente da Embratur, a ex-deputada Teté Bezerra (MDB-MT). Ele afirmou que o próximo presidente será um nome “alinhado com a gestão do presidente Jair Bolsonaro, que preza pela austeridade, economicidade e eficiência”. Um dos nomes cotados para o posto é Paulo Senise, que já foi presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo fontes da pasta, o ministro já demonstrava intenção de dispensar Teté há pelo menos duas semanas. Um dos fatores que teriam desagradado a Marcelo Álvaro foram gastos considerados elevados da autarquia.

“O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, aceitou o pedido de exoneração encaminhado pela presidente do Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur, ex-deputada Teté Bezerra, nesta quinta-feira (28). Ele agradece os trabalhos prestados e deseja sucesso nas próximas missões”, diz trecho da nota do Ministério do Turismo.

Teté entregou nesta quinta-feira, 28, a sua carta de demissão ao ministro. A Embratur confirmou que a troca no comando já estava prevista.

Teté é casada com o também ex-deputado federal Carlos Bezerra (MDB-MT) e havia sido nomeada no cargo em maio do ano passado, ainda durante o governo de Michel Temer.

Segundo informa o blog do Tales Faria, do UOL, ela foi surpreendida nos últimos dias com demissões de pessoas da sua equipe sem que fosse previamente informada. Soube da saída de diretores pelo Diário Oficial.

Marcelo Álvaro é filiado ao PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e é o único parlamentar do partido na Esplanada dos Ministérios. O MDB não faz parte oficialmente da base do governo.

Segundo integrantes do MDB na Câmara e no Senado, a demissão não causa problemas na relação entre o partido e o governo. Inclusive, já seria até esperada, considerando que a pasta é comandada pelo PSL.