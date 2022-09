Ministro da Justiça manda PF investigar site apócrifo contra Bolsonaro

O Ministério da Justiça pediu uma investigação da Polícia Federal (PF) sobre um site apócrifo com críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ministro Anderson Torres enviou o pedido ao diretor-geral da PF, Márcio Nunes, para a abertura “imediata” de um inquérito. O documento cita indícios de crime contra a honra do presidente.

Nas redes sociais, o ministro disse que o site é um “ataque direto e grosseiro” a Bolsonaro.

O site bolsonaro.com.br se apresenta como “uma galeria de arte digital e acervo jornalístico relacionado à família Bolsonaro”.

O portal fala sobre as investidas do presidente contra o sistema eleitoral e contra o Poder Judiciário, a gestão da pandemia, a disseminação de notícias falsas, os casos de corrupção no governo e o “aliciamento” das Forças Armadas. Bolsonaro é apresentado como um líder “autoritário” que “segue o manual neofascista para enfraquecer a democracia”.

O domínio era usado para publicar elogios ao governo, mas foi comprado este ano por um crítico do presidente e, agora, retrata Bolsonaro como uma “ameaça ao Brasil”.