Ministro da Justiça determina reforço de efetivo para normalização nas rodovias

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse na noite desta segunda-feira, 31, ter determinado um reforço do efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para normalizar o fluxo nas rodovias do País.

“Situação das paralisações nas estradas sendo monitorada minuto a minuto pela @PRFBrasil e @gov_pf Acabo de determinar um reforço de efetivo, e de meios de apoio, a todas as ações possíveis para normalização do fluxo nas rodovias, com a brevidade que a situação requer”, escreveu o ministro, em sua conta oficial no Twitter.

O boletim mais recente da PRF informava que o total de interdições e bloqueios em rodovias federais subiu de 236 às 18h15 para 321 às 20h33. Todas as unidades da Federação registram ocorrências, sendo o Rio Grande do Sul o líder de casos (47).

Desde a noite de ontem, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes interditam rodovias pelo País. Eles pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos, mas são majoritariamente organizados por “populares”, segundo a PRF.