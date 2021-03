Ministro da Defesa pede demissão do governo Bolsonaro

O ministro da Defesa do governo Bolsonaro Fernando Azevedo e Silva pediu demissão na tarde desta segunda-feira (29). A decisão foi divulgada em nota oficial do ministério. O motivo da saída e o substituto não foram informados.

A saída é a segunda noticiada nesta segunda no primeiro escalão do governo. Mais cedo, houve a informação de que o chanceler Ernesto Araújo pediu demissão após pressão do Congresso.

Leia a nota divulgada pelo Ministério da Defesa