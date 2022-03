Milton Ribeiro diz que Bolsonaro não viu nada de mais em áudio e que fica no cargo

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou nesta quarta-feira, 23, em entrevista à CNN Brasil que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não viu “nada de mais” no áudio vazado e que fica à frente da pasta.

“Presidente me ligou e disse: Milton, não vejo nada de mais que você falou no áudio e disse que eu estava gozando da confiança dele”, relata o chefe da Educação. “O que ele Bolsonaro falou é que permaneço no cargo”, acrescentou, dizendo que não deixa a cadeira, embora não tenha apego a ela.

Ele ainda manteve a estratégia de isentar Bolsonaro do gabinete paralelo instalado no MEC. De acordo com o ministro, os pastores foram recebidos a pedido do presidente, mas não receberam tratamento especial. “Em nenhum momento o presidente pediu tratamento especial. Não pediu para atender, pediu para eu receber”, disse. “Gostaria de registrar que eu recebo a todos”.

O ministro ainda declarou que não pode responder pelos pastores envolvidos no suposto escândalo de corrupção.