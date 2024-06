Milton Leite afirma que União disputará vice de Nunes com PL de Mello Araújo

O vereador Milton Leite, presidente do União Brasil em São Paulo, reforçou nesta terça-feira, 11, que o partido pretende disputar a indicação do vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) com o PL. O próprio Leite se coloca como opção, embora também cite outros integrantes da legenda.

Nos últimos dias, ganhou força o nome do ex-coronel da Rota, Ricardo de Mello Araújo (PL), indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A aliança seria uma tentativa de impedir que o prefeito perca votos com a chegada dos pré-candidatos Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB).

Como mostrou o Estadão, uma ala do PP se rebelou contra Mello Araújo e ao menos um integrante, o deputado estadual Delegado Olim (PP), disse que não subiria no palanque se o ex-PM fosse o escolhido e que há risco do partido romper a aliança. Por outro lado, o deputado federal Coronel Telhada (PP) disse que o acordo da sigla com o chefe do Executivo não tem como condição a indicação do vice.

Milton Leite disse que respeita o PP, mas ponderou que a discussão dos 11 partidos da coligação sobre o vice ainda não ganhou corpo. Segundo ele, houve apenas uma conversa inicial sobre o tema.

“A União Brasil quer discutir e discutirá na mesa. Sabemos do peso do PL. Sabemos do peso do ex-presidente Bolsonaro, mas nós temos votos. Nós sabemos quanto nós representamos na urna”, declarou em entrevista coletiva concedida na Câmara Municipal, onde é presidente.

Leite afirmou que o partido está alinhado com Nunes, mas, ao ser questionado, respondeu que é constantemente procurado por outros pré-candidatos em busca de apoio. O presidente da Câmara voltou a dizer que não disputará novo mandato como vereador, mesmo se não for escolhido como vice.

Tarcísio agora defende ex-coronel da Rota para vice de Nunes e pede agilidade em acerto de chapa

“Eu não posso negar que Deus e o mundo me procuram para alianças. Eu não vou mencionar nomes, mas de ‘A’ a ‘Z’ me procuram. Este final de semana foi um inferno para a gente debater candidatos. Para conversar comigo eu não vou sentar porque não vejo objeto para discutir. Estou alinhado no projeto (de Nunes)”, acrescentou.

Além dele mesmo, Milton Leite citou como possíveis indicações do União Brasil para vice do prefeito a pastora Sandra Alves, a ativista Luisa Mell, o ex-deputado General Peternelli, André Soares, filho do missionário R.R. Soares, e o vereador Rubinho Nunes.