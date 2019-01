Michelle recebe amigos para churrasco na Granja do Torto

No dia seguinte à posse de seu marido, a primeira-dama Michelle Bolsonaro organizou um churrasco para amigos e familiares na tarde desta quarta-feira, 2.

Foto: Marcelo Camargo / ABr

A informação é de uma amiga dela, que chegou à Granja do Torto por volta das 14h20, acompanhada de outro amigo. Segundo contou, são amigas da Igreja e ela veio do Rio de Janeiro para acompanhar a posse de Jair Bolsonaro ontem.

Ontem à noite, depois da cerimônia, amigos também se reuniram na Granja do Torto, onde a família do presidente está desde sábado passado, 29. A casa costuma estar cheia, já que Michelle gosta de receber amigos.

O presidente está na Granja do Torto desde 13h10 e sua próxima agenda é às 16h, na transmissão de cargo do ministro da Defesa. Mais cedo, ele encontrou com autoridades estrangeiras no Palácio do Planalto e participou de outras cerimônias de transmissão de cargo.