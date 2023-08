Política Michelle diz que ações no governo Bolsonaro foram feitas pela ‘misericórdia de Deus’

Na véspera da operação da Polícia Federal que apontou para um suposto esquema de venda de joias e itens de alto valor recebidos por Jair Bolsonaro (PL) durante agendas oficiais, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) disse que tudo o que foi feito durante a trajetória política do marido foi “pela misericórdia de Deus” e não pelo poder, reforçando o discurso direcionado para o eleitorado conservador e evangélico.

Michelle também sugeriu uma “segunda temporada” do clã Bolsonaro no poder. “Exaltamos o nome do nosso Deus e foi Ele que nos ajudou. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Ele escolheu Jair Messias Bolsonaro para uma missão e Ele o capacitou, então tudo que nós fizemos foi pela misericórdia de Deus. Não foi por poder. Quem nos conhece sabe disso”, disse a ex-primeira-dama durante uma entrevista ao podcast Pod Atualizar na quinta-feira, 10.

“O legado de Jair Messias Bolsonaro foi ter resgatado o patriotismo, foi ter plantado uma semente no coração das crianças e isso com certeza vai frutificar. Foram resgatados os valores, o amor à nação”, disse. Ela ainda afirmou que o próprio legado como primeira-dama foi o de ter dado visibilidade a pessoas “invisíveis” e trabalhar pelas “mamães atípicas”.

Durante a entrevista, Michelle afirmou que Deus também ama as pessoas de esquerda. “Mas olha só, essas pessoas de esquerda, Deus também ama cada um deles porque a criação de Deus”, disse.