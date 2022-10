Michelle cita trecho da Bíblia em seu 1º post pós-eleições: Casal segue ‘firme’

"Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil", disse

No dia seguinte à derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial contra o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira-dama Michelle Bolsonaro fez a sua primeira manifestação nas redes desde ontem, por meio dos stories do Instagram, na qual citou um trecho da Bíblia.

“Salmos 117: Louvai ao senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor”, escreveu Michelle em sua publicação.

Jair Bolsonaro e Michelle não se seguem mais nas redes sociais, o que gerou muita discussão entre internautas. A primeira-dama abordou o tema em seus stories, afirmando que “não é ele quem administra” suas redes.

“Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando na alegria e na tristeza”, concluiu.

O mandatário do Executivo ainda não fez qualquer tipo de pronunciamento desde o fim das eleições.