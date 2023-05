Michelle Bolsonaro diz que apenas ela foi vacinada em sua família

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro , esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou pelas redes sociais que apenas ela foi vacinada em sua casa. Conforme pontuou, contudo, nem ela nem seu marido sabem o motivo da busca e apreensão em sua casa pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira, 3.

“Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado não teve acesso aos autos”, declarou Michelle, em mensagem publicada no Instagram. A ex-primeira-dama conta que ficou sabendo do motivo pela imprensa. “Na minha casa, apenas EU fui vacinada”, disse.

Em uma segunda postagem, Michelle publicou um trecho bíblico: “Os que confiam no SENHOR serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre – Salmos 125-1.” “Eu confio no senhor. Obrigada amado da minh’alma”, concluiu a mensagem.

Na manhã desta quarta-feira, 3, a PF fez buscas na casa de Bolsonaro e prendeu o tenente coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, no bojo de uma operação sobre a inserção de dados falsos de vacinação da covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Outros dois assessores de Bolsonaro também foram presos, sendo eles Max Guilherme e Sergio Cordeiro. Durante as diligências na residência do ex-presidente, em Brasília, os investigadores apreenderam o celular de Bolsonaro.

Como mostrou o Estadão, após acordar com a Polícia Federal na porta de sua casa, Bolsonaro convocou seus advogados para irem imediatamente a Brasília. Os advogados Paulo Cunha Bueno e Frederick Wasseff já estão em trânsito. Os auxiliares jurídicos do ex-presidente preparam a tese de interferência política, ou seja, vão alegar que a PF fez a operação que prendeu o ex-ajudante de ordens Mauro Cid para prejudicar Bolsonaro.