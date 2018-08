Meu governo vai botar pra correr ladrão e bandido, diz Ciro

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, subiu o tom das críticas aos adversários neste domingo. Em visita à capital paulista, o pedetista criticou o tucano Geraldo Alckmin, o emedebista Henrique Meirelles e presidenciável do Novo, João Amoêdo.

O MDB foi quem tomou a maior parte dos ataques. Questionado se aceitaria um eventual apoio da sigla do presidente Michel Temer caso seja eleito, Ciro revidou: “Nem a pau, Juvenal. Meu governo vai botar pra correr ladrão e bandido. Botar pra correr até a porta da cadeia.”

Ao afirmar que o decorrer da campanha deixará evidente qual projeto cada candidato representa, Ciro reforçou a associação direta de Alckmin e Meirelles com o governo do Temer.

“A turma do Temer está dividida entre Meirelles e o Alckmin. Então, se você é favorável às ideias do Temer, à proposta do Temer, vota na turma do Temer”, disse Ciro, que visitou neste domingo, 26, uma feira livre na região de Itaquera, na capital. “Eu lutei muito contra o Temer, contra essas reformas antipovo, antipobre, e estou fazendo propostas populares”, afirmou.

Sem citar diretamente o nome de Amoêdo, Ciro fez referência ao patrimônio declarado de R$ 425 milhões do candidato do Novo. “Tem candidato nesta eleição que tem R$ 425 milhões, quase meio bilhão de Reais, e vive com mais da metade disso em renda fixa. E vive falando mal do Estado. Então, o camarada faz com que todo cidadão desempregado no Brasil hoje pague o juro com que ele paga seu jatinho. ”

Redes

A campanha do candidato do PDT deve iniciar nos próximos dias uma ação nas redes sociais, na qual dirá que outros candidatos copiam suas propostas.

A ideia é usar, por exemplo, a informação de que o PT postou e depois apagou de suas redes uma proposta semelhante à do pedetista, que defende a renegociação de dívidas para limpar o nome dos cidadãos no Serviço de Proteção ao Crédito.

A campanha também dirá que Ciro é defensor há décadas da ideia de criar um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que também permeia o discurso do tucano Geraldo Alckmin. Um slogan que será difundido nas redes fará um trocadilho convidando o eleitor a seguir as redes sociais de Ciro: “Faça como os outros candidatos. Siga o Ciro”.