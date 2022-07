Mercadante: há dois vetos importantes para Congresso derrubar; vão votar amanhã

O coordenador do programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Aloizio Mercadante, comentou nesta quarta-feira, 13, que o Congresso deve apreciar amanhã dois vetos do presidente Jair Bolsonaro na Lei do Estado Democrático de Direito. De acordo com ele, um dos vetos é sobre a difusão das fakenews, para criminalizar a difusão massiva, avaliada como muito importante para a defesa da democracia, e o outro trata do direito de manifestação.

“São dois vetos importantes para o Congresso derrubar neste momento”, avaliou ele a jornalistas depois de participar do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), que ocorre em Brasília.

O economista salientou, no entanto, que não sabe se há maioria para a votação e que não tirou essa impressão no almoço realizado hoje com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e cerca de 20 senadores, incluindo o presidente Rodrigo Pacheco. “Lá (o almoço) estava mais do que a bancada do PT, estava a Rede, o PSD, PSB…. tinha vários senadores. Da posição e da oposição. Foi uma reunião representativa, acho que tinha um bom termômetro ali”, considerou.