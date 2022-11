Mercadante chega a CCBB e reafirma que alguns nomes da transição podem sair hoje

O ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) reafirmou, ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, que alguns nomes da equipe da passagem de bastão podem sair ainda nesta terça-feira, 8. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chegou logo em seguida.

Mais cedo, a jornalistas no Congresso Nacional, a dirigente declarou que o PT não tem prazo para anunciar os nomes da transição.

Coordenador técnico da transição, Mercadante evitou dar detalhes sobre a negociação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aventada pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ou comentar outras discussões à mesa. “Quem negocia o salário mínimo é o presidente Lula”, declarou o ex-ministro.

A expectativa é que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição de governo, conceda uma entrevista coletiva de imprensa no CCBB no meio da tarde para anunciar parte dos nomes da equipe.

Às 17 horas, ele deve se reunir com o presidente da Comissão Mista do Orçamento (CMO), deputado Celso Sabino (União Brasil-PA). Lula chegará a Brasília apenas no final da noite.