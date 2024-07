Brasil e Mundo Meme com presidente e ministros do STF vai parar na Times Square

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, atual presidente da Corte, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceram, em forma de meme, em um telão na Times Square, em Nova York.

Em vídeo que circulou nas redes na manhã desta sexta, 19, é possível ver no telão, que ocupa um prédio de oito andares, o rosto de Lula e de Barroso no canto esquerdo da montagem. O restante do espaço traz a imagem de Moraes, de toga, com os dizeres “Estreia no Brasil” e “Já em cartaz” e o título em destaque: “Vampiros que sugam sua liberdade e aprisionam seu corpo”. O vídeo foi compartilhado por perfis bolsonaristas, que atribuem a ação a “patriotas”.

Os anúncios no local podem ser feitos por qualquer pessoa, mediante pagamentos que podem custar US$ 40 (aproximadamente R$ 221) para um vídeo de aproximadamente 15 segundos. Fãs costumam pagar anúncios na Times Square para homenagear seus ídolos.

Até ontem, ninguém havia assumido a autoria da exibição do meme de Lula e dos ministros do Supremo. No canto superior direito da montagem, apareciam apenas as iniciais “PH”.

Nesta semana, outros memes brasileiros foram transmitidos em telões em Nova York. Anteontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apareceu na tela como “Zé do Taxão”, em referência ao personagem Zé do Caixão. Haddad tem sido alvo de críticas pela política tributária do governo federal e protagonizado uma série de memes.

‘Taxa humana’

Na terça-feira, outro meme com Haddad foi exibido na Times Square. No telão, o ministro aparecia em chamas, em referência ao personagem Tocha Humana, do Quarteto Fantástico. Na montagem, se lia “Taxa Humana”. Segundo o Poder360, quem pagou pelo anúncio foi o estudante Hugo Montan, que disse ter gasto US$ 45 (cerca de R$ 250) pela exibição de 15 segundos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.