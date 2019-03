‘Meliantes vazaram meias verdades para gerar intrigas’, diz secretário da Receita

O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, encaminhou pedido ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que a Polícia Federal abra investigação para apurar o vazamento de informações relacionadas a agentes públicos que foram alvos do Fisco. Entre eles, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e Roberta Maria Rangel, esposa do presidente do Supremo, Dias Toffoli.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, Cintra afirmou que será implacável na defesa da Receita Federal e disse que o Fisco vai divulgar uma nota esclarecendo os fatos. “Estamos sofrendo um ataque à instituição Receita Federal do Brasil”, disse.

“Os meliantes vazaram meias verdades para gerar intrigas e dissidia no governo”, disse Cintra.

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) hoje reagiu às acusações do ministro Gilmar Mendes, que foi investigado preliminarmente na operação.

Numa dura nota de repúdio, o Sindifisco diz que os auditores têm assistido atônitos “a um magistrado da mais alta corte do País” proferir impropérios e acusações da maior gravidade”, classificando os servidores do órgão por termos como “milícias”, “bando”, e jogando ao vento especulações vazias acerca da existência de “achaques” e de um suposto “mercado de dossiês”.