Meio Ambiente: Aziz diz esperar de novo ministro defesa intransigente da Amazônia

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), comentou, em publicação no Twitter, a troca no comando do Ministério do Meio Ambiente. “Como senador de um dos Estados que mais preserva o meio ambiente, espero do novo ministro uma defesa intransigente de uma Amazônia sustentável para os brasileiros”, escreveu Aziz nesta quinta-feira, 24. Ricardo Salles deixou nesta quarta-feira (23) o comando da pasta do Meio Ambiente e será substituído pelo atual secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, Joaquim Álvaro Pereira Leite.