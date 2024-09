Megainvestidor Bill Ackman diz que suspensão do X pode causar fuga de investimentos no Brasil - O Liberal

Política Megainvestidor Bill Ackman diz que suspensão do X pode causar fuga de investimentos no Brasil

O megainvestidor de Wall Street Bill Ackman, da gestora Pershing Square, criticou o que chamou de suspensão ilegal do X no Brasil e alertou para o risco de o País perder investimentos.

“O fechamento ilegal do @X e o congelamento de contas na Starlink no Brasil colocaram o Brasil em um caminho rápido para se tornar um mercado não investível”, escreveu o bilionário em seu perfil na rede social, no sábado, 31, primeiro dia oficial da suspensão do antigo Twitter no País.

O megainvestidor também comparou o Brasil à China. “A China cometeu atos semelhantes, levando à fuga de capital e ao colapso nas avaliações. O mesmo acontecerá com o Brasil, a menos que eles recuem rapidamente desses atos ilegais”, alertou.

Ackman é um usuário assíduo do X e utiliza a rede frequentemente para fazer comentários sobre a política monetária nos Estados Unidos, além de temas de mercado e da economia, tensões no Oriente Médio e eleições presidenciais americanas.

Novas críticas de Musk

A publicação do megainvestidor, considerado um guru em Wall Street, foi retransmitida pelo empresário Elon Musk, dono do X, que voltou a criticar a suspensão da plataforma no Brasil. Na mensagem, ele diz que o atual ambiente de investimentos no Brasil é “insano”.

“Investir no Brasil sob a sua administração atual é insano. Quando houver uma nova liderança, isso deve mudar”, escreveu Musk, sem citar nomes.

Na sexta-feira, 30, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou a suspensão do X no Brasil após Musk descumprir a ordem de nomear um representante para responder pela empresa no País.

Desde então, Musk tem feito várias publicações criticando o ministro. Além disso, o empresário criou no sábado um perfil no X chamado “Alexandre Files”, para divulgar decisões sigilosas de Moraes relacionadas ao bloqueio de contas e conteúdos na plataforma.