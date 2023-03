Médico de Lula diz que presidente não precisará passar por novos exames nesta sexta

O médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o cardiologista Roberto Kalil Filho, afirmou ao Broadcast Político que o chefe do Executivo não precisará passar por novos exames nesta sexta-feira, 24. Inicialmente, foi informado que o presidente passaria por uma reavaliação médica nesta tarde para definir se seria necessário mudar a data da viagem à China, já prorrogada de sábado para domingo. O quadro de saúde de Lula é estável.

O médico se encontrou nesta manhã com o presidente no Palácio do Alvorada. Ele saiu no final da manhã da residência do chefe do Executivo e partiu para São Paulo. Como mostrou mais cedo o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Lula passou por exames no hospital Sírio Libanês, em Brasília,na noite de quinta-feira, 23, e foi diagnosticado com pneumonia leve. Por causa do quadro de saúde, a viagem à China foi postergada para domingo.

Nesta semana, o presidente cumpriu uma agenda extensa de viagens. Esteve presente em eventos na Paraíba, Pernambuco e no Rio de Janeiro.