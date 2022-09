No segundo bloco do debate presidencial da TV Globo, Luiz Felipe d’Avila (Novo) voltou a abordar os casos de corrupção nos governos do PT que, segundo ele, afetaram saúde, educação e, inclusive, as cotas raciais, que foi a temática sorteada. O candidato questionou se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se eleito, “vai governar o País como chefe de governo que sabia dos R$ 120 bilhões desviados ou alguém incompetente que não sabia?”.

O candidato do Novo também enfatizou que o petista “deve pedir desculpas ao povo brasileiro pelo roubo e assalto que foi seu governo”.

Em resposta, Lula pediu a D’Avila “a fonte” dos dados citados. “De vez em quando as pessoas que vêm aqui falam com facilidade de número sem nenhuma experiência concreta de saber como funciona a máquina pública”, afirmou. No bloco anterior, a temática de suspeitas de corrupção nos governos do PT também foi abordada pelos presidenciáveis.

O ex-presidente voltou a citar êxitos nos programas sociais adotados nas suas gestões, inclusive o ingresso de pessoas de baixa renda nas universidades. “A Lei de Cotas é o pagamento de uma dívida de 350 anos de escravidão”, afirmou.

Em crítica a D’Avila, que defende pautas liberais e enxugamento da máquina pública, Lula disse que “o problema de pessoas como você que querem entrar na política e aparecem como pessoas que vão salvar o mundo nunca deram certo nesse País”.

“Você está diante de uma pessoa, um presidente que mais teve preocupação com a inclusão social no País. É por isso que vou voltar”, emendou.