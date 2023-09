Personagem apareceu em cima de um carro do Corpo de Bombeiros; recepção para Lula foi mais tímida

Zé Gotinha no desfile de 7 de Setembro em Brasília – Foto: Ricardo Stuckert / PR

Não foi o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tampouco os chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica quem ganhou recepção mais calorosa por aqueles que acompanharam o desfile do Dia da Independência que ocorreu na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta quinta-feira, 7.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quem roubou a cena foi o Zé Gotinha, mascote do Sistema Único de Saúde (SUS), que foi aclamado em cima de um carro do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF).

Já a recepção para Lula foi mais tímida. Ao chegar no início do desfile no Rolls Royce presidencial, o petista recebeu menos aplausos que o Zé Gotinha.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Menos festejados também foram os militares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), cuja a atuação nos ataques aos prédios dos Três Poderes no 8 de janeiro é questionada pelas investigações da Polícia Federal e pela CPMI no Congresso Nacional.