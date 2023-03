Marinha recebe quatro primeiros blindados leves para operação de GLO

Quatro novos blindados para serem usados em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), missões de paz e em ações militares foram apresentados nesta segunda-feira, 6, pela Marinha do Brasil, no Rio. Os “Joint Light Tactical Vehicles” (JLTVs) – veículos táticos leves conjuntos, em tradução livre – comprados dos Estados Unidos vão ampliar a capacidade do Corpo de Fuzileiros Navais em ações anfíbias.

Ao todo, serão doze veículos. O preço total é de R$ 15 milhões, para entrega até o fim de 2024. Os JLTVs foram comprados pelo programa Proadsumus. Ele prevê a aquisição de metralhadoras, morteiros, mísseis anticarro, viaturas operativas, carros de combate, material de artilharia antiaérea e de campanha, radar de controle aerotático e material de transposição de obstáculos. A aquisição será feita ao longo dos próximos 20 anos.

A nova viatura blindada leve dos fuzileiros alia mobilidade para operações em ambientes urbanos a outras características consideradas relevantes. O veículo tem blindagem capaz de suportar armas de grosso calibre e tecnologia para atender às demandas militares. Segundo o almirante de esquadra Carlos Chagas Vianna Braga, comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, os novos blindados se adaptam ao ambiente urbano. É o que os qualifica para as GLOs.

“Em função de ser uma tarefa constitucional, nós treinamos para as GLOs também. Vamos assimilando todas as lições aprendidas nestes eventos para um desempenho cada vez maior. Tudo que acontece em ambiente urbano, tanto em uma operação de guerra, operação de Garantia da Lei e da Ordem, reforça o uso do JLTV, além da preparação dos fuzileiros navais”, afirmou o almirante.

Armas

Os veículos terão metralhadoras ponto 50, MAG 7.62 e lança-granadas. Poderão ser usados em qualquer tipo de terreno. Cada veículo custou em média US$ 250 mil. Incluídos manutenção, apoio logístico integrado e demais equipamentos, o valor chega a US$ 1 milhão por carro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.