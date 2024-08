Marina Silva diz que é perda de tempo candidato usar campanha para obter "likes" - O Liberal

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sem citar nominalmente o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), disse ser uma perda de tempo e dinheiro uma pessoa se candidatar apenas para colher “likes” nas redes sociais em vez de discutir os problemas de uma cidade desse tamanho.

“Eu nunca vi uma pessoa se candidatar para destruir seus adversários e falar palavras toscas”, disse a ministra, ao abrir a série de discursos no comício que a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) e sua vice, Marta Suplicy (PT), realiza neste sábado, 24, no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista.

No mesmo palanque em que Marina discursou estão presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros dos Diretos Humanos, Silvio Almeida, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

Mais cedo neste sábado, a Justiça Eleitoral mandou tirar do ar perfis usados por Marçal, em decisão de caráter liminar, ou seja, provisória. Ele ainda pode recorrer. As contas no Instagram, YouTube, TikTok e X e o site da campanha serão removidos, mas ainda estão disponíveis porque as plataformas só têm o dever de cumpri-la após serem formalmente notificadas.