Marina nega que base pequena seja impedimento para seu governo chegar ao poder

A candidata ao Planalto pela Rede, Marina Silva, negou que uma base fraca deve ser um impedimento para sua vitória na corrida eleitoral. Segundo Marina, é preciso questionar como candidatos com base forte não conseguiram governar. “Dilma tinha mais de 300 deputados e senadores na sua base”, afirmou, em referência ao processo de impeachment da ex-presidente, que é do PT. “Partidos grandes também não conseguiram governar. Vou governar com os melhores nos partidos, empresariado e academia. Tem gente boa no PT, no PSDB… Meu problema não é governar, meu problema é ganhar”, disparou.

Marina é a terceira candidata a participar da sabatina do jornal O Estado de S. Paulo nas eleições presidenciais 2018, feita em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap). A série de encontros Estadão-Faap Sabatinas com os Presidenciáveis ocorre na sede da fundação, em São Paulo, entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro.