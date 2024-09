Marcos Pereira: Kassab não referendou minha candidatura à Câmara a Lula e a Tarcísio - O Liberal

Após desistir da corrida à presidência da Câmara dos Deputados na manhã desta quarta-feira, 4, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, disse que o seu homólogo no PSD, Gilberto Kassab, não referendou sua candidatura ao posto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A declaração ocorreu em entrevista à GloboNews.

Segundo Pereira, Kassab disse que “não era o momento”. Mas, na avaliação do parlamentar, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tinha um “timing” para o nome. “Esse tempo na segunda-feira já tinha até sido ultrapassado. Então, ele Kassab diz não para o governador de São Paulo e diz não para o presidente da República”, afirmou.

Em um outro trecho da entrevista, apesar de não receber o apoio, o presidente do Republicanos disse que sua relação com Kassab continua a mesma.