Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania) disputam 2º turno em São Bernardo do Campo

Os candidatos do Podemos, Marcelo Lima, e do Cidadania, Alex Manente, vão para o segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP). Com 99,55% das urnas apuradas, a eleição está matematicamente definida, e eles tiveram 28,64% e 26,54% dos votos válidos, nesta ordem. Luiz Fernando (PT) teve 23,11%; Flávia Morando (União Brasil) teve 21,35% e Claudio Donizete (PSTU), 0,36%.