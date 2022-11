Política Marcelo Castro: Vamos discutir a situação política do MDB no governo

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento de 2023, afirmou nesta segunda, 28, que o encontro deste fim de tarde com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é uma reunião política para discutir a eventual participação do MDB no próximo governo.

“Vamos discutir a participação política do MDB”, afirmou o parlamentar, que veio ao encontro representando o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), que está em viagem. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, também participa. Pelo lado do PT, estão Lula, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.