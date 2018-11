Marcela Temer apresentará Palácio da Alvorada a Michelle Bolsonaro

A primeira-dama Marcela Temer receberá nesta quarta-feira, 21, a futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, esposa do presidente eleito, Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. A visita de Michelle está programada para ocorrer por volta das 11h, de acordo com a assessoria do Planalto. Na recepção, Marcela vai apresentar a Michelle a residência oficial do presidente.

Enquanto Bolsonaro está em Brasília para reuniões com sua equipe de transição, o presidente Michel Temer viajou ao Chile nesta quarta para assinatura de um acordo de livre comércio com o País. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assumiu interinamente a Presidência, mas ainda não tinha, até a publicação desta matéria, compromissos oficiais agendados.