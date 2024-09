Marçal registra boletim de ocorrência contra Datena e diz que sofreu ‘tentativa de homicídio’

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) registrou Boletim de Ocorrência (BO) contra o adversário José Luiz Datena (PSDB) por agressão física com uma cadeira, atingindo a região da cabeça e também torácica, durante debate na TV Cultura na noite deste domingo, 15.

Segundo o boletim, Marçal sentiu fortes dores nas costelas e dificuldade de respirar, sendo socorrido por uma ambulância ao evento em direção ao Hospital Sírio-Libanês. O registro foi feito às 1h28min desta segunda-feira, 16.

Em conta que mantém no Instagram, Marçal chamou a agressão que sofreu do adversário de “tentativa de homicídio” ao responder perguntas de seus seguidores. “Eu libero perdão sobre a sua tentativa de homicídio”, afirmou em referência a uma declaração de Datena no debate pedindo que Deus o perdoasse por suas atitudes contra os demais candidatos.

O tucano atacou o influenciador com uma cadeira no debate promovido pela TV Cultura neste domingo após ser chamado de “arregão” e ter um caso de assédio sexual relembrado por Marçal. Após o ocorrido, Datena foi expulso do evento e Marçal foi levado para o Hospital Sírio-Libanês numa ambulância com a queixa de sentir dor ao respirar fundo.

Marçal vem abastecendo suas redes sociais com vídeos dentro da ambulância e na cama do hospital, cortes de momentos antes e depois da agressão, respondendo perguntas de seguidores em seus stories e fazendo lives. “Eu jamais agrediria um idoso. Eu tenho controle emocional. Eu aguento tudo”, disse.

O influenciador também fez ataques ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), fazendo menção ao boletim de ocorrência feito pela esposa do emedebista, Regina Carnovale Nunes, contra ele em 2011. “Nunes e Datena são agressores de mulheres”, escreveu ao responder uma caixa de perguntas.